"طلاء الأظافر" يحتوي على مواد سامة تسبب أمراضا خطرة!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة هارفارد الأميركية أن طلاء الأظافر الخالي من المواد الكيميائية قد يكون مسببا للإصابة بالعقم والسرطان بسبب احتوائه على مواد ومركبات مسمة.

وقالت الدرسة ايضا ان هذه المواد وتدعى "DnBP" و"toluene" و"formaldehyde"، مرتبطة بتسمم الدماغ وحتى تشوهات الأجنة بالإضافة الى اضطرابات الهرمونات المؤدية الى العقم وأمراض بطانة الرحم ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وحتى بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي..

وهذه المواد الكيميائية المحظورة ما تزال في كثير من الأحيان تستخدم في الولايات المتحدة، حيث يسمح لمستحضرات التجميل بالوصول إلى السوق قبل اختبارها من أجل السلامة.

وقام الباحثون بفحص 40 طلاء أظافر مختلفا من المنتجات "الخالية من المواد الكيميائية"، وقد عثر على مادة تعرف بـ "ثلاثي فينيل الفوسفات" والتي يحتمل أن تكون سمية، عند مستويات أعلى من 100 جزء في المليون في ثلاثة من العلامات التجارية الخالية من المواد الكيميائية.