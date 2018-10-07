ابن خاشقجي: اختفاء والدي قضية شخصية ومحاولات تسييسها مرفوضة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الابن الأكبر للمواطن السعودي جمال خاشقجي صلاح، إن اختفاء والده قضية شخصية بعيدة كل البعد عن الإطار السياسي رافضاً محاولات جهات خارجية تسييس القضية.

واضاف الابن في تصريحات للعربية": القضية أن مواطناً سعودياً مفقوداً، ونحن على تعاون مع السلطات السعودية للكشف عن ملابسات الأمر. مؤكدا تجاوب السلطات السعودية مع أسرته".

وتابع أن : "الموضوع بجملته هو قضية شخصية وبعيد كل البعد عن الإطار السياسي"، معرباً عن حاجة أسرته "لمعلومات ذات مصداقية".

وعن آخر اتصال له مع والده قال الابن صلاح: "آخر اتصال لي معه كان أثناء تواجده في واشنطن، ولم تكن لدي فكرة عن وجوده في تركيا ورحلته الأخيرة هذه".

وفيما يتعلق بالسيدة التركية خديجة والتي تدعي كونها خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي قال صلاح: "لا أعرف هذه السيدة ولم أسمع بها من قبل سوى من خلال وسائل الإعلام ".

ودعا نجل خاشقجي السيدة التركية خديجة بالكف عن تناول قضية والده قائلا: "نحن أسرته ونحن أولى بالسؤال والاستفسار عن ملابسات اختفائه وبالبحث عنه".

وأكد صلاح خاشقجي أن كافة أفراد أسرته تدعم التحقيقات الرسمية السعودية وهو فقط الذي "سيوصلنا إلى نتائج إيجابية وكشف الحقيقة".

يشار أن القنصلية السعودية في اسطنبول نفت في وقت سابق صحة اتهامات بمقتل خاشقجي داخل مقرها، وقالت أنه لاصحة جملة وتفصيلاً لهذه الادعاءات.