الدولار يهبط لليوم الخامس على التوالي

المصدر: لندن - رويترز

تراجع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الخميس مع تعزز الشهية للعملات عالية المخاطر في ظل انحسار مخاوف الصراعات التجارية لكن الخسائر جائت محدودة بفعل تدني التداولات المعتاد نهاية الشهر.

وظل مؤشر العملة الأميركية عند أدنى مستوياته في شهر 94.52 مع مراهنة المستثمرين على أن اتفاق تجارة مرجح بين الولايات المتحدة وكندا سيقلص تدفقات الأموال على الدولار التي كانت مدفوعة في الأيام الأخيرة ببواعث القلق من تصاعد في النزاع التجاري.

وتصدر الجنيه الاسترليني مكاسب العملات لآمال بأن تتفق بريطانيا والاتحاد الأوروبي على علاقات تجارية في المستقبل قبل سريان الانسحاب البريطاني من الاتحاد.

وسجل الاسترليني 1.30 دولار للمرة الأولى منذ السادس من أغسطس وهبط اليورو 1.3 بالمئة مقابل العملة البريطانية في الجلستين الأخيرتين لينزل عن 90 بنسا.

وظل اليورو قويا أمام الدولار وتجاوز 1.17 دولار مع مراهنة المستثمرين على أن تنامي الشهية للمخاطرة سيعزز العملة الموحدة. وارتفع اليورو أكثر من 3.5 بالمئة على مدى الأسبوعين الأخيرين بعد أن سجل أقل سعر في شهرين.

وهبط الدولار النيوزيلندي واحدا بالمئة إلى 0.6645 دولار أميركي بعد تراجع ثقة الشركات لأدنى مستوياتها في عشر سنوات في أغسطس.

وتراجع اليوان 0.3 بالمئة في المعاملات الخارجية إلى 6.8430 للدولار مواصلا خسائره للجلسة الثالثة.