الزياني يعرب عن تأييده التام لموقف السعودية تجاه التدخل الكندي في شؤونها الداخلية

المصدر: الرياض - وام

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن تأييده التام للاجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ردا على ما صدر عن وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية لدى المملكة بشأن المجموعة التي تم ايقاف أفرادها بناء على أمر النيابة العامة في المملكة بسبب مخالفتهم للأنظمة المرعية فيها.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون استنكاره ورفضه الشديد لما تضمنته تلك التصريحات من ادعاءات غير صحيحة وتجافي الواقع وتمثل خروجا على الأعراف الدبلوماسية الدولية وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.. معتبرا أن هذا الموقف الكندي اساءة لمجمل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كندا.