العثور على 10 جثث على الأقل في منزل بغرب المكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - د ب أ

ذكرت تقارير إعلامية مكسيكية في وقت مبكر من اليوم، أنه تم العثور على عشر جثث على الأقل في منزل بولاية خاليسكو بغرب المكسيك.

وكان ملاك المبنى السكني قد شعروا بانبعاث رائحة كريهة في المبنى الواقع في منطقة جوادالاجارا، وذلك عندما عادوا للقيام بعملية تجديد كبيرة للنتزل.

وتردد أن المستأجرين الذين كانوا يقيمون في المنزل غادروه منذ أسبوع.

وقد تم العثور حتى الآن على جثث تسعة رجال وسيدة، في درجات مختلفة من التحلل.

وأفادت شبكة اس دي بي نوتيسياس بأن الشرطة لا تستبعد احتمالية العثورعلى المزيد من الجثث.

ويشار إلى أن ولاية خاليسكو تعد معقل عصابة خاليسكو نويبا خينيراسيون، التي تخوض معركة شرسة للسيطرة على تجارة المخدرات في الولاية ضد عصابة لوس زيتاس.