ارتفاع عدد ضحايا زلزال لومبوك بإندونيسيا إلى 91

المصدر: جاكرتا - رويترز

أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 91 شخصا لقوا حتفهم عندما هز زلزال قوي جزيرتي لومبوك وبالي .

وسقط معظم القتلى في الجانب الشمالي من لومبوك قرب مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة ووقع في الساعات الأولى من مساء الأحد. وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن شخصين قتلا في جزيرة بالي المجاورة. وأضاف أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى بشكل أكبر مع توافر مزيد من البيانات.

وقال نوجروهو في مؤتمر صحفي إن عملية" جمع البيانات وجهود (الإنقاذ) مازالت مستمرة". وأضاف أنه لا يوجد أجانب ضمن القتلى.

وأصيب ما لا يقل عن 209 أشخاص.