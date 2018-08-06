طريقة لقراءة رسائل "واتساب" المحذوفة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد أن أطلق تطبيق واتس اب ميزة حذف الرسائل بعد إرسالها، أثار الموضوع فضول البعض لقراءة هذه الرسائل.

والحل يكمن في تثبيت تطبيقات إضافية تساعد على إنجاز هذه المهمة، وقراءة الرسائل المحذوفة وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

التطبيق الأول الذي يمكن الاعتماد عليه يدعى WhatsRemoved وهو متوفر على متجر أندرويد، وبإمكانه أن يعرض للمستخدم قائمة بالرسائل التي قام مرسلوها بحذفها بعد إرسالها عبر واتساب.

وهناك تطبيق آخر يدعى Notification History، متوفر على متجري غوغل وأبل، وكما يشير اسمه فإن مهمته تخزين كل ما يتم استقباله على الهاتف من إشعارات بما في ذلك الرسائل المستقبلة على واتساب، وبالتالي يتيح للمستخدم قراءة الرسائل المحذوفة.