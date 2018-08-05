نجاة الرئيس الفنزويلي مادورو من محاولة اغتيال

المصدر: كراكاس - د ب أ

أكدت الحكومة الفنزويلية أن الرئيس نيكولاس مادورو كان هدفا لمحاولة اغتيال خلال استعراض عسكري، أمس.

وكان مادورو يدلي بخطاب متلفز أمام أكثر من 17 ألف جندي في وسط العاصمة كراكاس عندما توقف عن الكلام ونظر إلى أعلى، مندهشا على ما يبدو، ثم انقطع الصوت. وأظهرت لقطات للجنود يخرجون من صفوفهم ويهربون قبل أن ينقطع البث التلفزيوني.

وقالت الحكومة إن المتفجرات التي كانت تحملها طائرات بدون طيار انفجرت. ولم يصب مادورو بأذى ولكن أصيب سبعة من أفراد القوات النظامية.

وقالت وسائل الاعلام الفنزويلية إن مادورو تم إخلاؤه من المنطقة من قبل حرسه الخاص.