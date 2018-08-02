طقس حار ومغبر غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا أحيانا خلال النهار وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر .. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا على المناطق المكشوفة.

وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالا.

وأوضح المركز أن حركة الرياح ستكون شرقية على الساحل الشرقي وشمالية إلى شمالية غربية، والموج خفيف إلى متوسط في الخليج العربي.

أما بالنسبة لبحر عمان سيكون الموج خفيفا الى متوسط ارتفاع الموج.