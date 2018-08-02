إغلاق برج إيفل في باريس بسبب إضراب العمال

المصدر: باريس - رويترز

أضرب العاملون في برج إيفل أمس بسبب الطوابير الطويلة في المزار السياحي الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس الأمر الذي أدى لإغلاق البرج خلال موسم الذروة السياحي في الصيف.

ووصلت المحادثات بين الكونفدرالية العامة للعمل وإدارة البرج بشأن نظام دخول جديد، ويقول العمال إنهم مسؤولون عن طوابير زوار "مرعبة".

وقال مسؤولون نقابيون إن النظام الجديد، الذي بدأ اعتبارا من يوليو في تخصيص مصاعد منفصلة لأنواع مختلفة من حاملي التذاكر، مرهق للعمال الذين يضطرون للتعامل مع السياح المحبطين.

وقالت إدارة الموقع إن أشهر الصيف دائما ما تكون مزدحمة.

وكل عام يصعد أكثر من ستة ملايين سائح البرج البالغ ارتفاعه 342 مترا وهو أشهر مقصد سياحي في العاصمة.