الطقس في الدولة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا نهارا وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية أحيانا بعد الظهر وقد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية .. فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وقد تكون مثيرة ومحملة بالغبار وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية بوجه عام من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

وأشار إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا - متوسطا وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:34 والثاني عند الساعة 02:26 والجزر الأول عند الساعة 09:02 والجزر الثاني عند الساعة 20:21.

وبالنسبة لبحر عمان سيكون الموج خفيفا - متوسطا وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:36 الثاني عند الساعة 23:10 والجزر الأول عند الساعة 17:43 والجزر الثاني عند الساعة 05:31.