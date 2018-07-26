عمران خان يعلن الفوز في الانتخابات التشريعية الباكستانية

المصدر: اسلام اباد - أ ف ب

أعلن بطل الكريكت الباكستاني السابق عمران خان، اليوم، فوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل يوم وشهدت توترا وسط اتهامات بالتزوير.

وصرح خان في مداخلة عبر التلفزيون مباشرة من مقره في بني غالا على بعد بضعة كيلومترات من اسلام اباد "لقد نجحنا ومنحونا تفويضا".

وكان حزب الحكومة المنتهية ولايته ندد ب"عمليات تزوير فاضحة" الخميس.

وعمران خان اكثر جدية في باكستان حيث جعل من مكافحة الفساد محور معركته الانتخابية.

ونشر حوالى 800 الف عسكري وشرطي لضمان امن الانتخابات. ومع ذلك استهدفت هجمات عدة عمليات الاقتراع كان اخطرها اعتداء انتحاري تبناه تنظيم الدولة الاسلامية واسفر عن سقوط 31 قتيلا على الاقل وسبعين جريحا بالقرب من مركز اقتراع في كويتا في ولاية بلوشستان جنوب غرب البلاد.