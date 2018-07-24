وفاة ألماني أثناء ممارسته "الشبق الذاتي" في زنزانته

المصدر: بوخوم - د ب أ

توفي شخص مدان في عدة جرائم قتل بألمانيا في زنزانته، فيبمدينة بوخوم غربي البلاد، إثر تعرضه لصدمة كهربائية.

وقال متحدث باسم السجن إن الرجل المدان بقتل خمس نساء لقي حتفه خلال ممارسة اختناق الشبق الذاتي، بعد أن أوصل جسمه داخل زنزانته الانفرادية، بشبكة الكهرباء باستخدام عدة كابلات، وكان قد عُثِرَ على جثة الرجل "62 عاماً" في زنزانته صباح الأول من أمس.

وأعلنت الشرطة والادعاء العام أمس، أن استنتاجاتهما تشير إلى أن الحادث غير مقصود، وحسب التشريح، فإن الوفاة حدثت نتيجة " اضطرابات في ضربات القلب بعد انسياب الكهرباء في صدر المتوفى"، وأظهرت نتيجة التشريح عدم وجود إشارات على حدوث انتحار أو مسؤولية طرف خارجي عن الوفاة.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف في مدينة آخن، كانت قد قضت في 2008، بسجن الرجل مدى الحياة بعد إدانته بخنق خمس نساء عرض توصيلهن في سيارته وإدانته باغتصاب ثلاث منهن قبل أن يقدم على قتلهن.

وكانت الشرطة توصلت إلى الرجل بعد مضي 17 عاما على آخر جرائمه عن طريق تحليل عينة من الحامض النووي (دي إن ايه).