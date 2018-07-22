ألوان 12 دائرة عجز عن تحديدها رواد الإنترنت.. والإجابة صادمة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

عجز رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تحديد ألوان 12 دائرة مصفوفة بطريقة عشوائية ومموهة بمجموعة من السطور الملونة في خدعة بصرية يقف ورائها العلم.

حيث تظهر الصورة 12 دائرة تحمل ألوانا مختلفة منها الأصفر والأخضر ومشمشي.

إلا ان الدوائر جميعها تحمل نفس اللون في الحقيقة، فالعقل البشري يحدد ألوان الأشياء بناء على لون الأشكال الأخرى المحيطة بها وهو مايعرف بـ "خدعة مونكر".

وبهذه الحالة تظهر الدوائر بألوان مختلفة اعتمادا على ألوان الخطوط الأفقية التي تمر فوقها.

وتحمل الدوائر جميعها في اللوحة التي أعدها أستاذ الهندسة في جامعة تكساس في إل باسو الدكتور ديفيد نوفيك نفس اللون وهو المشمشي الفاتح، وأطلق عليها اسم "الصراعات".

ونشرت صورة الدوائر على موقع "تويتر" لتفتح سيلا من التكهنات عن ألوان الدوائر حيث وجدها البعض مختلفة كليا عن بعد.. فيما تمكنوا من تحديد اللون المشمشي لبعض منها عند الاقتراب من الصورة.. فيما بدا اللون الموحد واضحا عن مشاهدتها عن قرب.