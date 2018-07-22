رائد فضاء ألماني يعزف في عرض موسيقى ثنائي من الفضاء

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

تشتهر فرقة "كرافتفيرك" الألمانية واسعة التأثير بقوة عروضها الحية، ولكن حفلتها في شتوتجارت ليلة أمس الجمعة كانت خارج هذا العالم حرفياً.

وخلال الحفل الذي أقيم في الهواء الطلق استغلت الفرقة، التي اشتهرت خلال أعوام ثمانينات القرن الماضي بأغان ناجحة ذائعة الشهرة مثل "أوتوبان" و"ذا موديل"، جهود رائد فضاء ألمانيا، وتم البث على الهواء مباشرة من الفضاء الخارجي.

وألكسندر جيرست "42 عاماً" هو أحد رواد الفضاء الثلاثة الذين غادروا الأرض في يونيو الماضي لبدء رحلة إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستغرق ستة أشهر.

ومن المقرر أن يتولى جيرست، المعروف باسم "أسترو أليكس" في بلاده ، قيادة المحطة الفضائية من أكتوبر، وهو أول ألماني يوكل بتلك المهمة.