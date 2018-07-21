إصابة 5 أطفال بجروح بالغة بتصادم فان بسيارة خاصة في ألمانيا

المصدر: مولديشتاوزي - د. ب. أ.

أصيب خمسة أطفال ألمان إصابات بالغة بعد تصادم سيارة فان وسيارة خاصة على طريق سريع في ولاية سكسونيا أنهالت شرقي البلاد، وذلك حسبما ذكرت مصادر الشرطة اليوم.

وقالت الشرطة في مدينة ديساو إن ثلاثة من البالغين وطفلا آخر تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة الحادث نفسه.

وأضافت الشرطة أن قائدة سيارة الفان / 55 عاما / انحرفت إلى الاتجاه المقابل، مساء أمس، خلال سيرها على الطريق الاتحادي رقم 100 حيث اصطدمت بسيارة خاصة مقابلة فى الاتجاه المعاكس يقودها رجل في الثالثة والعشرين.

وانزلقت السيارتان إلى المنحدر المجاور للطريق حيث انقلبت السيارة الفان واستقرت بعد انقلابها على سطحها.

وأدى الحادث إلى إصابة خمسة أطفال بين الثامنة والثالثة عشرة كانوا على متن السيارة الفان بإصابات بالغة ونقلوا إلى المستشفى.

كما تعرضت قائدة السيارة الفان وقائد السيارة الخاصة / 23 عاما/ وراكبة مجاورة له / 21 عاما/ وطفلة في الثانية عشرة لجروح طفيفة.

ولم يتضح حتى الآن السبب فى انحراف السيارة الفان وسيرها في الاتجاه المعاكس.

وتوجه إلى مكان الحادث اثنان من قساوسة الرعاية النفسية وثلاثة أطباء طوارئ ومروحية كما انتقلت إلى هناك سيارة إنقاذ. وأغلقت السلطات الطريق الاتحادي رقم 100 خمس ساعات متواصلة بسبب الحادث.