" الأرصاد ": انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا أحيانا نهارا ويطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة غربا وتظهر بعض السحب شرقا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية نهارا وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 16 - 28 كم/ساعة تصل إلى 38 كم / ساعة أحيانا خلال النهار وتكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 18 كم/ساعة ليلا والصباح الباكر.

وقال إن الموج في بحر الخليج العربي سيكون متوسطا قد يضطرب أحيانا غربا .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:38 والثاني عند الساعة 21:19 والجزر الأول عند الساعة 13:57 والجزر الثاني عند الساعة 04:37.

أما بالنسبة لبحر عمان سيكون الموج خفيفا - متوسطا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:27 والثاني عند الساعة 07:45 والجزر الأول عند الساعة 11:53 والجزر الثاني عند الساعة 00:40.