توقعات الطقس في الإمارات غدا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا في الأمارات حارا بوجه عام ومغبرا نهارا وغائما جزئيا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية 12 - 28 كم/ساعة تصل إلى 36 كم / ساعة أحيانا وتتحول إلى شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 18 كم/ساعة في المساء والليل.

البحر في الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 19:28 والثاني عند الساعة 07:09 والجزر الأول عند الساعة 12:12 والجزر الثاني عند الساعة 01:43

وفي بحر عمان خفيف الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:25 الثاني عند الساعة 05:07، والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:36 .