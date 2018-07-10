تعرف الى ..القائد العالمي الاكثر متابعة على"تويتر"

المصدر: جنيف - أ ف ب

اظهرت دراسة سنوية اعدتها شركة "بورسون كون اند وولف" المتخصصة بالاعلام والعلاقات العامة ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يحظى باكبر عدد متابعين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بين قادة العالم متقدما على البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

وافادت الدراسة التي حملت عنوان "تويبلوماسي" انه مع حوالى 52 مليون متابع لحسابه "اصبح ترامب القائد العالمي الاكثر متابعة على تويتر في اكتوبر 2017 حين تجاوز البابا فرنسيس الذي اصبح الثاني عالميا مع اكثر من 47 مليون متابع لحساباته في تسع لغات".

واضافت ان "رئيس الوزراء الهندي يحتل المرتبة الثالثة والرابعة مع 42 مليون متابع لحسابه الشخصي و26 مليون متابع لحسابه الرسمي".

وفي اوروبا، تصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اللائحة مع اكثر من خمسة ملايين متابع لحسابها الرسمي الخاص برئيس الحكومة البريطانية ويليها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (اكثر من ثلاثة ملايين) الذي ارتفع عدد متابعيه بمعدل ثلاثة اضعاف منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في مايو 2017.