بالصور .. نشاطات رياضية

يستعد نجم منتخب التجديف حمد المطروشي لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والمقررة في مدينة إنشون الكورية الجنوبية، الخميس المقبل.

شارك درّاج المنتخب الوطني أحمد المنصوري في بطولة العالم، المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، إذ خاض سباقي الإقصاء والأومنيوم، وبات ينتظر 22 أبريل الجاري موعد الإعلان الرسمي عن المتأهلين بنظام جمع النقاط.

حصد الجواد «فورور» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميليانو ناردوزي، وقيادة ريموندو ستيفانو سايو، كأس الوثبة ستاليونز «نوا نوا»، الذي أُقيم، أول من أمس، على مضمار سان روسور بمقاطعة بيزا في إيطاليا، وبلغت جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة الـ16 لمهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».





شهدت فعاليات جزر دبي البحرية التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع شركة نخيل ضمن روزنامة السباقات البحرية، مشاركة واسعة لمنتسبي أكاديمية ) بيراتيس سيرف ريسكيو -الإمارات( إذ شارك أكثر من 60 طفلا في كرنفال القوارب المجتمعي على متن قوارب التجديف.

تنطلق، يوم الجمعة المقبل، بطولة الملاكمة العالمية «كريبتو فايت نايت 4»، بدعم من مجلس دبي الرياضي، في مسرح لابيرل دراغون بمدينة الحبتور في دبي ولمدة أسبوع كامل. ويتوقع أن يحل أكثر من 1400 شخصية رياضية ضيوفاً على الدولة لمتابعة النزالات.

