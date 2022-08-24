زووم.. على العالم

«إن المتتبّع لمسيرة أهم الفنون البصرية الحديثة، سيلحظ الشعبية الجارفة، التي بات يكتسبها فن التصوير الضوئي بفضل التقنية المتطوّرة، التي أوقدت مواهب أصحاب الأنامل المبدعة في هذا المجال، فبات التصوير الضوئي فناً شعبياً، إن لم يكن على مستوى الممارسة، فعلى مستوى التذوق والاستمتاع بفك شيفراته الإبداعية».

حمدان بن محمد آل مكتوم

كيف وصلتَ إلى هنا ؟

هذا الإطار المُربِك للمشاهدين تحقّق بعد رحلة مُضنية بالقوارب وعلى الأقدام وفي مياه ضحلة تعجّ بالتماسيح، بالقرب من جزيرة «بورنيو» في إندونيسيا. عندما وصلتُ لهذه الشجرة الضخمة انتظرتُ القرد المُلقّب بـ«إنسان الغاب» ليتسلّق ويسبقني كي ألتقط له صورة خلفيتها السماء، لكنه ينظر للأعلى فقط خلال تسلّقه! لذا هناك طريقة واحدة فقط للصورة.. أن أبقى فوقه وألتقط صورته مع انعكاس السماء على صفحة المياه الراكدة في الأسفل. الجزء الأكثر صعوبة كان الالتزام بالهدوء بينما هو ينظر إليّ.

توماس فيجايان - كندا

شريط النار

لأشهر، كان الثوران البركاني في Fagradalsfjall في أيسلندا عرضاً مستمراً للحِمم الحمراء الفقاعية التي تنفجر بثبات من الأرض. لكن في فترة لاحقة كان البركان صامتاً لأسابيع عدة، فجأة وجدتُ شريطاً أحمر من الحِمم البركانية يتدفّق أسفل التل إلى الوادي، الصخور المنصهرة تتدفّق مثل الماء الأحمر المتوهّج. إنها لحظةٌ تشكيليةٌ مذهلة من الطبيعة التي لا تكفّ عن إدهاشنا.

كريستين رايت - الولايات المتحدة