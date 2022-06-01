زووم.. على العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

«إن المتتبّع لمسيرة أهم الفنون البصرية الحديثة، سيلحظ الشعبية الجارفة، التي بات يكتسبها فن التصوير الضوئي بفضل التقنية المتطوّرة، التي أوقدت مواهب أصحاب الأنامل المبدعة في هذا المجال، فبات التصوير الضوئي فناً شعبياً، إن لم يكن على مستوى الممارسة، فعلى مستوى التذوق والاستمتاع بفك شيفراته الإبداعية».

حمدان بن محمد آل مكتوم

يواجه القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية مجموعة من التغييرات السريعة. ومن الواضح أن هذه المناطق هي مكانٌ صعبٌ للعيش، لكن قلةً من الحيوانات تجعلها موطناً للتكيّف لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة والرياح الشديدة خلال فصول الشتاء القاسية. وتحتفل سلسلة لقطات المبدع الفرنسي فلوريان ليدو، الذي فاز بالمركز الأول في محور ملف مصوّر في جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في دورتها الثامنة، من منظورٍ جويّ مميّز بجمال المناظر الطبيعية المتجمّدة المذهلة والحياة البرية على حافة الجليد.. القوي رغم هشاشته.