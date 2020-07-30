«المخورة» والعباية.. من أساسيات العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بوعي ومسؤولية.. عادت الحياة مجدداً إلى كل الأرجاء، بعد فترة من الغياب، اشتاق فيها كثيرون إلى إطلالة عن قرب، والتجول في أرجاء مدن الإمارات، التي لا تتوقف عن منح الدهشة للعالم. هي مساحة حب وبهجة تختصر العالم، وتجمع أناساً من جهات الأرض المختلفة، يسجلون بهواتفهم اللحظات السعيدة، والابتسامات التي ترسمها الإمارات على وجوه أهلها وزوّارها. وتلتقط عدسات مصوّري «الإمارات اليوم»، هنا، ملامح من عودة الروح إلى محال تفصيل «المخورة» والعباية.. مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، والتزام الزوّار بالتعليمات الصحية، وحفاظهم على التباعد الاجتماعي، لتتواصل مظاهر الحياة، وينتصر جانبها المشرق على أشهر من العزلة، وأيام طويلة قضاها البشر بين أربعة جدران.