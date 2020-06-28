زوّار دبي حول نافورتها الراقصة مجدداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بوعي ومسؤولية، عادت الحياة مجدداً في كل الأرجاء، بعد فترة من الغياب، اشتاق فيها كثيرون لإطلالة، عن قرب، على صاحب الظل العالي، برج خليفة، والاستمتاع المباشر بسحر النافورة ومياهها، التي تتراقص على أنغام شرقية وغربية، في مساحة حب وبهجة تختصر العالم، وتجمع أناساً من جهات الأرض المختلفة يسجلون بهواتفهم اللحظات السعيدة، والابتسامات التي ترسمها دبي على وجوه أهلها وزوّارها. وتلتقط عدسات مصوّري «الإمارات اليوم» هنا ملامح عودة الروح إلى نافورة دبي مول، والتزام العائدين إليها بالتعليمات، وحفاظهم على التباعد الاجتماعي، لتتواصل مظاهر الحياة، وينتصر جانبها المشرق على أشهر من العزلة، وأيام طويلة قضاها البشر بين أربعة جدران.