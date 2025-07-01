رد من «طرق دبي»

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية (سكيك) بشأن شكوى مواطنين من عدم وجود إنارة كافية في منطقة العذبة والعوير الأولى في دبي، ما يعرّض بعض سائقي المركبات والدراجات الهوائية والنارية لخطر الحوادث، أفادت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بأنه سيتم البدء بأعمال الطرق والإنارة في منطقة العذبة خلال عام 2027، وذلك بالتوازي مع إنجاز أعمال البنية التحتية العميقة من الجهات الخدمية الأخرى، كما سيتم البدء بأعمال الطرق والإنارة في منطقة العوير الأولى في 2026 للطرق التجميعية، وفي 2028 للطرق المحلية، وذلك بالتوازي مع إنجاز أعمال البنية التحتية العميقة من الجهات الخدمية الأخرى، وسيتم الإعلان عن هذه الأعمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة في حينه.

تداول

أبدى مواطنون ومقيمون انزعاجهم الشديد جراء الاتصالات المتكررة من قبل موظفي الشركات المعنية في مجال التداول بالعملات والأسهم بشكل شبه يومي، مشيرين إلى أنهم يطلبون منهم عدم الاتصال، ولكنهم يكررون ذلك بين فترات زمنية، معربين عن استيائهم الشديد جراء هذا الأمر.

حيوانات

طالب بعضهم الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على باعة الحيوانات الأليفة، مع ضرورة إلزامهم بإصدار شهادة عن الحالة الصحية والتطعيمات المطلوبة، مشيرين إلى أنهم اشتروا حيوانات من باعة، وفوجئوا بعد مدة بسيطة بأنها مصابة بمرض معدٍ، ما تسبب في موتها، مشددين على ضرورة وضع اشتراطات ومعايير واضحة لضمان سلامة هذه الحيوانات وحماية المشترين.