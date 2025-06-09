درّاجات

قال مقيمون في المدينة العالمية إنهم يعانون تجمع الدرّاجات النارية بشكل كبير في المواقف العامة، خصوصاً الدراجات الخاصة بتوصيل الطلبات، مشيرين إلى أن وقوف هذه الدرّاجات الكثيرة يغلق الحركة على بعض المركبات، لدرجة أن أصحابها يقومون بالاستعانة بالمرور لتحريك هذه الدرّاجات، مطالبين الجهات المعنية والمطور العقاري بالنظر في هذا الأمر، وتخصيص أماكن خاصة لإيقاف الدرّاجات.

شاحنات

طالب سائقون الجهات المعنية بإعادة النظر في وقت حركة الشاحنات على الشوارع الخارجية، مثل شارع الإمارات العابر، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وتوقيت الحركة المرورية للشاحنات مقارنة بوقت ابتداء العمل أو انتهائه، حسب التغيرات التي حدثت على أوقات انتهاء العمل الحكومي، والتي تنتهي في الساعة 3:30 بعد الظهر، مشيرين إلى أن الأوقات الحالية لا تناسب أوقات انتهاء العمل الجديدة، وتتسبب في ازدحام مروري على هذه الطرقات.

تسوّل

تكثر في هذه الأيام ظاهرة التسوّل على مستوى الدولة، وهي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، إذ يقوم بعض الأشخاص بتصيّد المتسوقين عند المواقف العامة في الطرقات ويوهمونهم بأنهم يعانون مشكلات صحية وظروفاً صعبة، رغم وجود قنوات رسمية وجمعيات خيرية معنية بهذا الأمر.

حرارة

طالب قراء بعمل حملات توعية خاصة، مع بداية فصل الصيف، بشأن التحذير من عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، مثل الولاعات والعطور والشواحن وغيرها من المواد الأخرى، لافتين إلى أن البعض يترك هذه المواد في المركبة تحت أشعة الشمس، رغم وقوع الكثير من حوادث احتراق المركبات جراء هذه التصرفات.