طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وغرباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:29، والمد الثاني 21:59 ، والجزرالأول عند الساعة 16:27 ، والجزر الثاني عند الساعة 04:41 .

وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعه 19:27، والمد الثاني 07:21 ، والجزر الأول عند الساعة 13:33 ، لجزر الثاني عند الساعة 01:07.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 28 80 25

دبي 37 29 85 15

الشارقة 38 25 85 35

عجمان 36 27 85 35

أم القيوين 37 26 85 35

رأس الخيمة 38 23 85 30

الفجيرة 34 27 70 25

العين 39 25 50 10

ليوا 40 25 90 25

الرويس 36 25 90 45

السلع 36 26 90 45

دلما 35 26 85 30

طنب الكبرى/ الصغرى 35 28 85 35

أبو موسى 35 28 85 35