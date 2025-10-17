رئيس الدولة يمنح السفير الباكستاني وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، لسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الإمارات فيصل نياز ترمذي، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله سفيراً لدى الدولة.

وسلّم وزير دولة خليفة شاهين المرر، الوسام إلى السفير الباكستاني، خلال استقباله في مكتب وزارة الخارجية في أبوظبي، وأكد خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية باكستان الإسلامية في المجالات كافة، وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، مثمناً إسهامه في توطيد هذه العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال فترة عمله في الدولة، كما أعرب عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.

من جانبه، عبّر ترمذي عن خالص امتنانه لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين على الصعد كافة، وبما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات تعكس رؤية القيادة وحرصها على تعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية.

كما أعرب السفير عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين.