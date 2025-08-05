«إسعاف دبي» تُجهّز «مسعف المجتمع»

نظّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فعاليات المعسكر الإسعافي الصيفي السابع لطلبة المدارس، تحت شعار «مسعف المجتمع»، بهدف تعزيز القدرات القيادية والإبداعية والابتكارية للطلبة، وتزويدهم بالمعارف الإسعافية استناداً إلى مجموعة متكاملة من البرامج والأنشطة والألعاب والورش والمسابقات والرحلات.

وتضمنت الفعاليات، التي أشرفت عليها إدارة التدريب والتعليم بالمؤسسة، تنظيم دورات تدريبية وزيارات ميدانية صُممت خصيصاً للطلبة من الفئات العمرية من 11 إلى 14 عاماً، ضمن برنامجين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تعزيز فهم الطلبة للعمل المؤسسي، وتشجيعهم على اختيار مسارات مهنية ووطنية في المستقبل، وذلك بدعم عدد من الشركاء الاستراتيجيين والشركات الخاصة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، إن تنظيم المعسكر الصيفي يأتي تماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة لتوفير بيئة إيجابية ومحفزة ومناسبة للناشئة، للتمتع بصيف مملوء بأنشطة هادفة تعزز قدرتهم على الإبداع والابتكار والتعلم، وتحقق نتائج إيجابية تخدم توجه المؤسسة في نشر الوعي الإسعافي، وغرس مفاهيم الحفاظ على الأرواح وأهميتها ومسؤوليتها بين أفراد المجتمع.