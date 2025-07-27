شرطة دبي تنظم ملتقى للارتقاء بالسياحة الأمنية

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ملتقى «الشرطة السياحية» الهادف إلى مناقشة أفضل الممارسات والتجارب والمبادرات في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.

وافتتح الملتقى، الذي عُقد في فندق جميرا النسيم، مدير إدارة الشرطة السياحية، المقدم محمد عبدالرحمن، بحضور ضباط وأفراد ومختصين من الأجهزة الشرطية المعنية بالسياحة على مستوى الدولة.

وذكر نائب مدير إدارة الشرطة السياحية، الرائد شهاب أحمد السعدي، أن الملتقى ناقش محاور رئيسة، منها: التعامل مع الشكاوى والبلاغات، الشكاوى المرتبطة ببيوت العطلات وأفضل الممارسات في مكاتب تأجير السيارات.