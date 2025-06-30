انطلاق البرنامج الصيفي الطلابي في شرطة دبي

انطلقت، صباح أمس، فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي، الذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ممثلة بمركز حماية الدولي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعدد من الجهات الخارجية، إضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بمشاركة 1332 طالباً وطالبة، يمثلون 35 دولة، وتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً.

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء عيد محمد بن ثاني حارب، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة، والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء.

وأوضح مدير مركز حماية الدولي، العميد عبدالرحمن شرف المعمري، أن الدورات الصيفية لهذا العام ستوزع على 16 مركزاً تدريبياً. وأشار إلى طرحهم خمس فئات للأنشطة والفعاليات والبرامج الصيفية، تتمثل في البرامج التدريبية، والبرامج التخصصية، و«وعيك حماية»، ومحاضرات من الشركاء، وزيارات ميدانية.

وتتضمن البرامج التدريبية الميدانية، التدريب العسكري، والتدريب الرياضي، وضابط المستقبل، ومسابقات رياضية، أما البرامج التخصصية، فتشمل دورة المنقذ الصغير (السباحة)، ودورة الغوص، ودورة المتحري الواعد، ودورة الفنون القتالية، ودورة المساعد الصغير 901، ودورة دوريات الدراجات الهوائية، ودورة سوات.

أما محاضرات «وعيك حماية» فتتضمن التوعية بأضرار المخدرات، والتدخين الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية e-Crime، والألعاب الإلكترونية، والتنمر، والسلامة المرورية، وغيرها. وتتضمن الزيارات الميدانية، متحف شرطة دبي، ومركز الاتصال الموحد 901، وبرنامج عناية ورعاية الكلاب البوليسية، وميدان الرماية، والأدلة الجنائية، ورعاية الخيول.