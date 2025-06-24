إيران: نعتزم مواصلة البرنامج النووي دون انقطاع

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم، أنها «اتخذت الإجراءات اللازمة» لضمان استمرار برنامجها النووي في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: «اتخذنا الإجراءات اللازمة، ونقوم بتقييم الأضرار» الناجمة عن الضربات. وأضاف: «كانت خطط إعادة تشغيل المنشآت معدة مُسبقاً، وتقضي استراتيجيتنا بضمان عدم انقطاع الإنتاج والخدمات».

وقصفت الولايات المتحدة منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية ليل السبت إلى الأحد باستخدام قاذفات شبح من طراز «بي-2»، وأعلن الرئيس دونالد ترامب لاحقاً تحقيق «إنجاز عسكري رائع». ولم يُكشف عن حجم الأضرار بعد.

وكان مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي أكد، أول من أمس، أن بلاده لا تزال تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب رغم الهجمات الأميركية، وأن «اللعبة لم تنته».