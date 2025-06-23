محمد بن راشد ينعى محمد إبراهيم عبيد الله.. "ذهب الجسد .. وبقي الخير"

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رجل الأعمال الإماراتي محمد إبراهيم عبيد الله.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رحم الله محمد إبراهيم عبيد الله .. أحد رجال الإمارات المخلصين .. ورجل اقتصاد وأعمال .. ما ميزه عن غيره هي أعمال الخير .. وسيرته في مجال العمل الإنساني .. وخاصة إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية .. وبناء المساجد .. ومشاريعه الخيرية في داخل وخارج الدولة".

وتابع سموه: "ذهب الجسد .. وبقي الخير والأثر والسيرة الطيبة ودعوات الناس .. ربحت تجارته مع ربه ومع الناس ..".

وختم سموه قائلا: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".