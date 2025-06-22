560 كم إجمالي أطوال مسارات الدراجات الهوائية في دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ارتفاع أطوال مسارات الدراجات الهوائية في الإمارة من تسعة كم عام 2006 إلى 560 كم حتى منتصف العام الجاري.

وأضافت أن مشاريع مسارات الدراجات الهوائية تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتحقيقاً لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن مشاريع مسارات الدراجات الهوائية تأتي في إطار خطة شاملة لتوفير شبكة مسارات تغطي جميع مناطق الإمارة، وتربط المناطق السكنية بمناطق الجذب ومحطات النقل العام، للتشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة.

وتنفذ الهيئة حالياً مسارات للدراجات الهوائية في مواقع مختلفة في الإمارة، من أهمها مسار يربط منطقة الورقاء بمنطقة سيح السلم، ومسار يربط منطقة الخوانيج بمنطقة الممزر، ومسار على امتداد شارع حصة يربط منطقة الصفوح بمنطقة دبي هيلز، وبمجموع أطوال يبلغ نحو 100 كم.

كما تمتلك الهيئة خطة لزيادة طول المسارات لتبلغ نحو 1000 كم بحلول عام 2030.

وأكدت الهيئة أن المسارات أسهمت من خلال تحديد السرعات عليها وتزويدها ببنية تحتية متكاملة ومبتكرة في تعزيز تحول دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية.

وأضافت أنها تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وسائل التنقل المرن والمستدام، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق سعادة السكان، كما تسهم هذه المسارات في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وترسّخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وكشفت الهيئة عن نمو في أعداد مستخدمي الدراجات الهوائية في الإمارة بنحو 5% نهاية عام 2024 مقارنة بعام 2023، إذ بلغت أعداد الرحلات 46.5 مليون رحلة، مقارنة بنحو 44 مليون رحلة بنهاية عام 2023.

وأفادت بأن معايير اختيار مواقع مسارات الدراجات والمشاة تتضمن أعداد السكان حول المسارات، وتحقيق الربط مع وسائل النقل الجماعي، وطبيعة استعمالات الأراضي، وأعداد وكثافة مستخدمي الدراجات الهوائية.

وذكرت أنها تطبّق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، بما يشمل تحديد السرعات، وتوفير علامات أرضية ولوحات إرشادية توضّح اشتراطات القيادة، ما يسهم في تشجيع السكان والزوار على استخدام الدراجات الهوائية، ويدعم تحقيق استراتيجية رحلات الميل الأول والأخير.

وأفادت بأنها أعدّت مخططاً شمولياً لمسارات الدراجات الهوائية المستقبلية، لافتة إلى أنها تعمل على تحديث خططها دورياً، بما يضمن استمرارية تطوير الشبكة، وتحقيق هدف الوصول إلى أكثر من 1000 كيلومتر من المسارات بعد عام 2030.

• %5 نمواً في أعداد مستخدمي الدراجات الهوائية في الإمارة بنهاية 2024.