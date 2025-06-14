الناقلات الوطنية.. تعليق رحلات إلى وجهات إقليمية ودولية مؤقتاً وتعديل مسارات

علقت الناقلات الوطنية رحلاتها الجوية مؤقتاً إلى عدد من الدول والوجهات نتيجة إغلاق المجال الجوي في أجزاء واسعة من المنطقة، بسبب الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران أمس.

وأعلنت «طيران الإمارات» تعليق رحلاتها إلى العراق وإيران ولبنان والأردن، وأكدت إلغاء رحلاتها إلى بغداد والبصرة وطهران وعمان وبيروت أمس، ورحلات طهران والبصرة وبغداد اليوم وغداً. وشددت الناقلة على عدم قبول مسافري «الترانزيت» إلى هذه الوجهات حتى إشعار آخر، مع دعوة المتعاملين لمراجعة حالة رحلاتهم عبر موقعها الشبكي، والتواصل مع وكلاء السفر أو مكاتب الشركة للحصول على خيارات إعادة الحجز.

أما «فلاي دبي» فعلقت رحلاتها مؤقتاً إلى 16 دولة لأمس واليوم، وهي: أرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروس، وجورجيا، وإيران، والعراق، وإسرائيل، والأردن، وكازاخستان، وقيرغيزستان، ولبنان، وروسيا، وسورية، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، مؤكدة أنها تتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب وتجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتها وفقاً لذلك.

من جانبها، ألغت «العربية للطيران» رحلاتها إلى 10 دول تشمل إيران، والعراق، والأردن، وروسيا، وأرمينيا، وأوزبكستان، وأذربيجان، وجورجيا، وقيرغيزستان وكازاخستان، محذرة من احتمالات تأخير أو تغيير مسارات رحلات أخرى.

وأجرت «الاتحاد للطيران» تعديلات على عدد من مسارات رحلاتها، مع إلغائها الرحلات التي كانت مقررة أمس إلى تل أبيب وعمان، مؤكدة أنها على اتصال دائم مع السلطات وتعمل على مساعدة الضيوف في ترتيب سفرهم. وقالت «الاتحاد للطيران»، إنه من المرجح تغيير مسار عدد من الرحلات، نظراً إلى إغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط.

• شركات طيران تنصح المسافرين بمراجعة حالة رحلاتهم والتواصل معها للحصول على خيارات إعادة الحجز.