بطاقات الهوية وجوازات السفر أكثر المفقودات الشخصية خلال 2024

كشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن فقدان بطاقات الهوية وجوازات السفر، استحوذ على أغلب بلاغات المفقودات التي وردت على مستوى الدولة، خلال العام الماضي، من بينها فقدان بطاقات هوية أفراد صادرة من بلدانهم، فيما توزعت بلاغات قليلة أخرى بين فقدان لوحات أرقام سيارة، وحافظات، وملكية أرقام مميزة، وهواتف، ومبالغ مالية، وأجهزة لاب توب، وبطاقات بنكية.

وبيّنت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة، ضمن البيانات المفتوحة على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي بلاغات المفقودات التي وردت إلى مراكز الشرطة على مستوى الدولة، العام الماضي، بلغ نحو 20 ألف بلاغ، عبر التطبيق الذكي للوزارة، والموقع الإلكتروني، وكذا الحضور الشخصي من المبلغين.

كما أظهرت الإحصاءات أن بطاقات الهوية وجوازات السفر استحوذت على أغلب بلاغات المعثورات التي سجلت على مستوى الدولة العام الماضي، وتوزعت بلاغات عدة أخرى بين العثور على مشغولات ومصوغات ذهبية متنوعة، ومبالغ مالية وعملات معدنية وأجنبية، ومحافظ وحقائب شخصية، ووثائق، ورخص قيادة وبطاقات بنكية.

وتتيح وزارة الداخلية للأفراد فتح البلاغات المختلفة عبر خدمة «مركز الشرطة في هاتفك»، وهي إحدى المبادرات التي أتاحتها وزارة الداخلية للمتعاملين في خطوة ريادية ضمن مسيرتها نحو التحول الرقمي وأتمتة الخدمات لتصبح حزمة واحدة على منصة الوزارة للخدمات الذكية.

وذكرت وزارة الداخلية أن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» الذكية تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي التواصل وإنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة بالدولة بيسر وسهولة وبطريقة مبتكرة، وتمكن المتعاملين من الولوج لسلسلة من الخدمات الذكية وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة من خلال التطبيق الذكي ومن أماكن تواجدهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، ما يقدم خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز وتعزز من مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي.

وتعزز الخدمة المتميزة سلسلة الخدمات الذكية لوزارة الداخلية المتزايدة بصورة قياسية والتوسع في قنوات تقديمها، لتحقيق خدمة مثلى للمتعاملين، وبأقصى قدر من الجودة التي تنال سعادتهم ورضاهم، وبما يتماشى ورسالة الوزارة نحو غايات الأمن والسلامة الذكية، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي، ونوعية المتعامل.

وفي سياق متصل، ذكرت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أنه في حال فقدان، أو سرقة، أو تلف بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالشخص، فإنه عليه الرجوع مباشرة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وطلب إصدار بدل فاقد أو تالف، حيث تقوم الهيئة بإيقاف فاعلية البطاقة القديمة المفقودة، وإصدار شهادة مختومة تحمل رقم الهوية. وبينت أيضاً أنه حال فقدان المقيم لجواز سفره، واستخراج جواز جديد، فإن تأشيرة الإقامة الجديدة تحمل نفس صلاحية القديمة وذلك في حال كانت سارية، أما إذا كانت منتهية الصلاحية فإنه يتم إصدار تأشيرة إقامة جديدة بتاريخ صلاحية جديد، وفقاً للإجراءات المعمول بها.

ووجهت مجموعة من الإرشادات للمقيمين إذا فقدوا جوازات سفرهم والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة، إذ ذكرت أن عليهم تقديم طلب إصدار جواز سفر جديد، وتثبيت تأشيرة الإقامة عليه مرة أخرى، وإذا كان المقيم موجوداً في دولة أخرى بخلاف دولته أو دولة الإمارات، يجب عليه مراجعة سفارة دولته أو قنصليتها في تلك الدولة بشأن إجراءات الإبلاغ عن جواز سفر مفقود أو إصدار جواز سفر جديد.

وأشارت إلى أن الخطوة الأولى تبدأ بإبلاغ أقرب مركز للشرطة من المكان الذي فقد فيه جواز سفره، ولدى قسم الشرطة عليه تعبئة نموذج خاص للإبلاغ عن جوازات سفر مفقودة.

وإذا كان جواز السفر المفقود يعود لقاصر، يكون على ولي الأمر الإبلاغ عن فقدان جواز السفر في مركز الشرطة، وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص يعمل تحت كفالة إحدى الشركات في الدولة، عليه تقديم رسالة إلى قسم الشرطة في الإمارة محل تأشيرة إقامته، يبلغ فيها عن فقدان جواز السفر، ويجب أن تكون الرسالة مطبوعة على ورقة تحمل ترويسة الشركة (اسمها وعنوانها)، ويجب أيضاً تزويد الشرطة بصورة من الرخصة التجارية، وبطاقة المنشأة للشركة.

وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص على إقامة أسرته، فعليه تقديم رسالة عن فقدان جواز السفر، موقعة من الكفيل، ومرفقة بصورة من جواز سفر الكفيل. وأشارت إلى أنه في إمارة دبي، ترتبط إجراءات فقدان جواز السفر بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومحاكم دبي.

وتبدأ الخطوة الثانية بعد استلام تقرير الشرطة الأولي، حيث يجب على فاقد جواز السفر مراجعة كل من المحكمة المعنية في الإمارة محل تأشيرة إقامته، كذلك النيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التي أصدرت تأشيرته السابقة وذلك لتوثيق البلاغ في سجلاتهم.

والخطوة الثالثة تكون بعد إتمام هذه المصادقات من الجهات أعلاه، حيث يجب على فاقد جواز السفر العودة مجدداً إلى قسم الشرطة التي تم الإبلاغ من خلاله، واستلام شهادة رسمية بفقدان جواز السفر.

والخطوة الرابعة عند استلام الشهادة الرسمية بفقدان جواز السفر، فيكون على المتعامل مراجعة سفارة / قنصلية بلده في دولة الإمارات، والتقدم بطلب إصدار جواز سفر جديد. والخطوة الخامسة عند إصدار جواز سفر جديد، يمكن العودة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وطلب تثبيت تأشيرة الإقامة على جواز السفر.

وفي حال كان الشخص مقيماً في دولة الإمارات وفي زيارة إلى دولته وفقد جواز سفره هناك، فعليه اتباع الخطوات المطلوبة في بلده للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر جديد»، و«في حال كان في زيارة لدولة ما، يتواصل مع سفارة دولته في تلك البلد لمعرفة ما يحتاج إليه للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر آخر».

• 20 ألف بلاغ عن مفقودات، وردت إلى مراكز الشرطة على مستوى الدولة خلال العام الماضي.