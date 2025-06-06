رئيس الدولة يهنئ حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "اكس": "أهنئ إخواني حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركة وينعم على شعوب العالم بالأمن والسلام والازدهار".