رئيس الدولة يهنئ كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية البولندية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية في بولندا ، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته لمصلحة بولندا وشعبها.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأتمنى له التوفيق في مسؤولياته لمصلحة بولندا وشعبها، وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون التنموي لما فيه الخير والنماء لبلدينا وشعبينا."