بدء التشغيل التجريبي لمخيمات الدولة في منى وعرفات

أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات بدء التشغيل التجريبي لمخيمات الدولة في مشعري منى وعرفات، بخدماتها ومرافقها كافة، استعداداً لاستقبال حجاج الدولة خلال موسم الحج الجاري.

وأكد أن أعمال التجهيز شملت توفير كل متطلبات الراحة والسلامة للحجاج البالغ عددهم 6228 شخصاً، بما في ذلك أعمال البنية التحتية، وأنظمة التكييف المتطورة، وتجهيزات الإعاشة، ومرافق الخدمات الطبية والإدارية، وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يسهم في توفير رحلة حج ميسّـرة وآمنة لحجاج الدولة.

وشملت التحسينات الميدانية هذا العام، بناء مسجد يتسع لأكثر من 400 حاج، إضافة إلى تخصيص مصليات في مخيمات عرفة، تتضمن أجود أنظمة الصوت والصورة لنقل خطبة وصلاة عرفة، وتجهيز المخيمات بأنظمة تكييف عالية الكفاءة، وتظليل وتشجير جميع ممراتها، مع إضافة مراوح حديثة مزودة بنظام الرذاذ، للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة، وحماية الحجاج من التعرض لضربات الشمس.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس المكتب الدكتور عمر حبتور الدرعي، استمرار الجهود لتوفير البيئة الملائمة لحجاج الدولة لأداء مناسكهم، موضحاً أن مكتب شؤون الحجاج أنهى جميع تجهيزات المخيمات في وقت قياسي، لتوفير بيئة مريحة وآمنة لحجاج الدولة.

وأضاف: «نثمّن التعاون الوثيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونعمل ضمن خطة متكاملة تعكس صورة الإمارات المشرّفة في رعاية حجاجها، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسلامة».

ويواصل المكتب استعداداته الميدانية لضمان انسيابية التفويج، وتنظيم الحركة داخل المشاعر، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة تضمن راحة حجاج الإمارات.