«قانون السير الجديد»: 6 أنواع من المركبات لها أولوية المرور

حررت إدارات المرور على مستوى الدولة 325 مخالفة، العام الماضي، بحق سائقين لعدم إعطائهم أولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية.

وتوزعت المخالفات (بحسب إحصاءات وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني) على النحو الآتي: 107 مخالفات في أبوظبي، و160 مخالفة في دبي، و17 مخالفة في الشارقة، و31 مخالفة في عجمان، وخمس مخالفات في رأس الخيمة، وثلاث مخالفات في أم القيوين، ومخالفتان في الفجيرة.

وبحسب الإجراءات القانونية، فإن مخالفة «عدم إعطاء وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية» تبلغ قيمتها 3000 درهم، مع حجز المركبة 30 يوماً، وست نقاط مرورية.

وفي حال عدم وجود علامة من علامات السير، أو منتسب لسلطة ضبط مروري، لتنظيم حركة المرور عند الملتقيات أو في مفارق الطرق، تكون أولوية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيس، وإذا تساوت الطرق في المرتبة، أو كان هناك دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى.

وحدد قانون السير والمرور الاتحادي الجديد - الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي - ستة أنواع من المركبات التي تكون لها أولوية المرور في جميع الأحوال وهي: المواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، والمركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها، والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل، ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية وللوحات الضوئية، والمركبات التي تقدّم الخدمات الضرورية والتي يصدر بتحديدها قرار.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، الأربعاء الماضي، حملة «لا تتردد.. افسح الطريق فوراً.. Don›t Hesitate. Give Way Immediately»، بالتعاون مع دائرة الصحة ودائرة البلديات والنقل، ممثلة في مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، بهدف بناء ثقافة الاستجابة الإيجابية والفورية لدى السائقين، وترسيخ مفهوم القيادة المسؤولة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية إفساح الطريق لمركبات وآليات الطوارئ، بما يضمن وصولها إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ الأرواح والممتلكات على طرق أبوظبي. وحددت شرطة أبوظبي ست حالات يجب على سائق المركبة إفساح الطريق فيها وهي: أولاً الطرق الرئيسة، حيث تستخدم سيارات الطوارئ المسار الأيسر في الطرق الرئيسة، ويجب على السائق إفساح المجال لها بالانتقال إلى المسار الأيمن فور اقترابها.

ثانياً: عند الازدحام، حيث يجب الالتزام بعدم استخدام كتف الطريق، لاستخدامه من سيارات الطوارئ، ثالثاً: في الطرق الداخلية، حيث يجب على السائق إفساح الطريق لسيارات الطوارئ أثناء تحركها بالانتقال يميناً ويساراً بين المركبات في الطرق الداخلية التي لا يوجد فيها كتف طريق.

رابعاً: عند تقاطعات الطرق، حيث يجب على المركبات في الطرق الجانبية ذات الإشارة الخضراء، التوقف تماماً والانتظار حتى عبور سيارات الطوارئ التي يجوز لها عبور الإشارة الضوئية الحمراء، وهي في الغالب تتوقف لوهلة، ثم تتابع تحركها بحذر.

خامساً: في الميادين والدوارات، حيث تدخل سيارات الطوارئ الدوارات بحذر ثم تشق طريقها، ويجب على بقية السيارات عند رؤيتها إفساح المجال لها بعدم دخول الدوار، وإعطاؤها أولوية المرور، أما السيارات في داخل الدوار فتستمر بالتحرك نحو الأمام، مع توسعة الطريق نحو اليمين عند أول فرصة.

سادساً: في الطرق ذات المسارات المزدوجة بمسار واحد، حيث تشقّ سيارات الطوارئ طريقها بين السيارات في وسط الطريق، وعلى السيارات الأخرى التي تسبقها التحرك لأقصى اليمين، من دون الخروج من كتف الطريق، ويجب تحرك السيارات المقابلة لها في المسار المعاكس إلى أقصى اليمين لإفساح المجال لها.

وأكدت الحملة أن التأخير الناتج عن عدم إفساح الطريق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، خصوصاً في حالات الحرائق أو الحوادث الطبية الحرجة، لافتة إلى أن إفساح الطريق ليس لصالح المرضى أو المصابين فقط، بل أيضاً لحماية أطقم الطوارئ الذين يعملون في ظروف خطرة، ويحتاجون إلى الوصول بسرعة وأمان إلى مواقع الحوادث.

• مخالفة 325 سائقاً لإعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف والشرطة.