سلطان عُمان وحمدان بن محمد يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، في قصر البركة العامر بالعاصمة العُمانية مسقط، أمس، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مستهل زيارة سموّه إلى السلطنة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

ورحّب جلالة السلطان هيثم بن طارق بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق لسموّه، معرباً عن اعتزازه بالروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ونقل سموّه تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والعافية، وللسلطنة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار بقيادة جلالته.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور إيجابي مستمر على المسارات كافة، وذلك في ضوء الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والعُماني، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات الداعمة لتوجهات التنمية الشاملة في البلدين، لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، وكذلك التعاون في المجالات الثقافية والمعرفية.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سعادته بهذه الزيارة التي تأتي تأكيداً لعمق ورسوخ العلاقات الإماراتية العُمانية، منوهاً بحرص الجانبين على تحقيق المزيد من التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف مسارات التطوير، بما يدعم توجهات البلدين نحو المستقبل، ويخدم مصالحهما الاستراتيجية، ويسهم في دفع العمل الخليجي المشترك قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون ومضافرة الجهود في شتى مجالات التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب سموّه عن بالغ امتنانه لما وجده من حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، متمنياً للسلطنة وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء كل الخير والرفعة والتقدم.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خلال لقائي مع جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، نقلنا تحيات صاحب السموّ رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسلطان عُمان ولشعبها العزيز.. في ظل قيادة البلدين الشقيقين نتطلع لترسيخ هذه العلاقات وأن نصنع معاً نموذجاً رائداً في العمل المشترك والتعاون بين الأشقاء لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.. نشكر سلطان عُمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونسأل الله أن يحفظ أهلنا في السلطنة».

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط، أمس، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه في المطار السلطاني صاحب السموّ السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، الذي أعرب عن بالغ ترحيبه بسموّه والوفد المرافق، في مستهل الزيارة التي تأتي في إطار الروابط الأخوية وعلاقات الشراكة والتعاون الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حمدان بن محمد:

. نشكر سلطان عُمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونسأل الله أن يحفظ أهلنا في السلطنة.

. نتطلع لترسيخ العلاقات، وأن نصنع معاً نموذجاً رائداً في العمل المشترك والتعاون بين الأشقاء لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.