«طرق دبي» تنفذ حملة تفتيش على مواقع للنقل البري

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة تفتيش شاملة تحت عنوان «سلامة المقطورات»، في الربع الأول من العام الجاري، استهدفت من خلالها التركيز على الجوانب المتعلقة بالترخيص، وتعزيز السلامة المرورية للمقطورات وشبه المقطورات المستخدِمة لطرق الإمارة، لضمان امتثالها للمعايير والاشتراطات الفنية.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس: «شملت الحملة تنفيذ 2638 عملية تفتيش ميداني على المركبات الثقيلة في مواقع استراتيجية عدة للنقل البري على الطرق الحيوية في الإمارة، أبرزها شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، تم التدقيق من خلالها على 177 مقطورة، وذلك للتأكد من توافر متطلبات ومعايير سلامة الإطارات، واختبار كفاءة الفرامل ونظام الإضاءة، والتحقق من صلاحية الترخيص، والتصاريح المهنية للسائقين، وغيرها من الإجراءات المهمة التي تتعلق بمعايير السلامة المعتمدة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، أحمد محبوب: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات على تنفيذ حملات تفتيشية دورية تستهدف مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النقل البري، وذلك بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة المرورية للمركبات الثقيلة ومستخدمي الطريق على شوارع إمارة دبي».

وأكد أحمد محبوب أن هذه الحملة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الوعي المجتمعي والمهني بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والعمل على الحد منها من خلال أساليب توعوية حديثة، وضمان وصولها إلى جميع المستهدَفين، وتفادياً للمخاطر التي قد تنتج عن الإهمال أو عدم الصيانة الفنية الدورية للمركبات الثقيلة التي تندرج تحت قطاع النقل البري، الذي يُعد من أكثر القطاعات أهمية وتأثيراً في منظومة النقل والسلامة على الطرق.