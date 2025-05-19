111 ألف مواطن استفادوا من حوافز «نافس» منذ إطلاقه

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عن ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والمصرفي إلى أكثر من 134 ألف مواطن، في حين تجاوز عدد المستفيدين من المبادرات والحوافز، التي يقدّمها البرنامج، 111 ألف مواطن منذ إطلاقه.

وأكدت البيانات انضمام أكثر من 115 ألف مواطن ومواطنة إلى سوق العمل في القطاع الخاص، فيما استفاد من البرنامج أكثر من 28 ألف منشأة عاملة في القطاعين الخاص والمصرفي.

ويدعم «نافس» أيضاً تنمية الكفاءات الصحية الوطنية، من خلال التعاون مع 11 مؤسسة أكاديمية ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي.

وتؤكد الأرقام التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات برنامج «نافس»، الذي يسعى إلى رفع نسب التوطين النوعي، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمواطنين، وتعزيز مشاركتهم في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.

ويستعد البرنامج لمواصلة زخمه خلال الفترة المقبلة من عام 2025، عبر تنظيم مزيد من المعارض التخصصية، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المعنية، بما يضمن استدامة المبادرات، ويعزز من فرص اندماج الكفاءات الوطنية في سوق العمل الخاص، تحقيقاً لرؤية الدولة بالاستثمار في الإنسان كركيزة رئيسة للتنمية الشاملة.

وواصل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، من خلال برنامج «نافس»، جهوده الرامية إلى تمكين المواطنين من الانخراط الفاعل في سوق العمل بالقطاع الخاص، عبر سلسلة من المبادرات والفعاليات، شملت معارض توظيف متخصصة، نُظّمت في كل من العين والظفرة خلال الثلث الأول من عام 2025.

وشهدت الأشهر الأولى من العام الجاري تنظيم عدد من معارض التوظيف، بهدف استكشاف فرص العمل، والتدريبات المتاحة في سوق العمل، حيث استقطب كل من معرض «مصنعين» في مدينة العين و«إثراء للتوظيف» ومعرض «طموح الظفرة للتوظيف 2025»، أكثر من 8500 مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل، وطرحت المعارض الثلاثة مجتمعة ما يزيد على 1500 من الشواغر الوظيفية بتخصصاتها وقطاعاتها المختلفة، إلى جانب إجراء مجموعة كبيرة من المقابلات الفورية التي أسهمت في تسريع وتيرة التوظيف، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للانخراط في سوق العمل.

وجاء تنظيم النسخة الرابعة من معرض «مصنعين» في مدينة العين، خلال فبراير، بشراكة استراتيجية ضمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب «أدنوك»، وبرنامج «مصنعين»، ومجالس أبوظبي، ومجموعة «اتصالات إي آند».

وتم خلال المعرض طرح أكثر من 500 فرصة وظيفية، بمشاركة 23 شركة من أعضاء برنامج «المحتوى الوطني»، كما شهد الحدث حضور أكثر من 3000 مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل، وتم خلاله إجراء أكثر من 10 آلاف مقابلة فورية، موزعة على تخصصات مهمة، شملت الهندسة، وتقنية المعلومات، والمحاسبة، وسلاسل التوريد، والتصميم، مستهدفة المؤهلات الأكاديمية المختلفة.

كما شهدت مدينة العين تنظيم معرض «إثراء» للتوظيف، الذي جاء ثمرة تعاون مشتركة بين معهد الإمارات المالي ومصرف الإمارات المركزي و«نافس»، بمشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين المالي والحكومي، وأسهم في تعزيز فرص التوظيف والتدريب، لاسيما في القطاع المالي والمصرفي، وذلك من خلال توفير أكثر من 300 شاغر وظيفي.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار مبادرة «نافس» التي أطلقها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في ديسمبر من عام 2024 للتوظيف في القطاع الخاص بمنطقة العين، والهادفة إلى توفير 2000 وظيفة، من بينها 1700 فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب توفير 2000 فرصة تدريبية.

أما في منطقة الظفرة فأُقيم معرض «طموح الظفرة للتوظيف 2025» بمشاركة أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، مستهدفاً شباب المنطقة من الخريجين والباحثين عن عمل، حيث استقطب أكثر من 2500 باحث عن عمل، وعُرضت خلاله أكثر من 680 فرصة وظيفية، واستقبل ما يزيد على 1500 سيرة ذاتية.

• 134 ألفاً، إجمالي المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والمصرفي.