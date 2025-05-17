مشاة يتصفحون «التواصل الاجتماعي» أثناء عبور الإشارات الضوئية

رصد سائقون انشغال مشاة بتصفح هواتفهم ومواقع التواصل الاجتماعي، أثناء عبورهم خطوط المشاة عند التقاطعات والإشارات الضوئية على الطرق، إذ أوضحوا أن بعضهم لا ينتبه إلى تغيير إشارة العبور من اللون الأخضر إلى الأحمر، ما قد يعرضهم لحوادث دهس.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، فقد خالفت إدارات المرور العام الماضي 18 ألفاً و73 شخصاً من المشاة، بسبب «عدم الالتزام بالإشارات الضوئية»، توزّعت بين 13 ألفاً و43 مخالفة في أبوظبي، و4990 في دبي، و23 في الشارقة، و11 في عجمان، وست مخلقات في الفجيرة.

كما خالفت إدارات المرور 177 ألفاً و554 شخصاً من المشاة على مستوى الدولة، بسبب «عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم»، وتوزعت بين 109 آلاف و260 مخالفة في أبوظبي، و35 ألفاً و233 في دبي، و2044 في الشارقة، و30228 في عجمان، و17 ألفاً في أم القيوين، و772 في الفجيرة.

ودعت شرطة أبوظبي المشاة إلى تجنّب العبور العشوائي وعدم الانشغال بالهاتف أثناء السير، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين مسؤولية مشتركة تحفظ الأرواح وتُعزز الأمن المجتمعي.

وأكّد سائقون لـ«الإمارات اليوم»، أن بعض المشاة يعرضون أنفسهم لمخاطر الحوادث المرورية، بسبب سلوكيات خطأ، منها العبور من الأماكن غير المخصصة لهم، وعدم الالتزام بالعبور الآمن وفق الإشارات المرورية المخصصة لهم، إضافة إلى انشغال بعضهم بالهواتف أثناء عبور خطوط المشاة من دون الانتباه إلى تغير الإشارة.

ولا يوجد في قانون السير والمرور الاتحادي ما ينصّ على عقوبة بشأن انشغال المشاة بالهواتف أثناء السير بأي شكل، لكنه وضع عقوبة في حال عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لهم، وهي «عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية» و«عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم» ومخالفتها غرامة 400 درهم.

وقال أمجد سعيد، إن «بعض الأفراد اعتادوا استخدام هواتفهم وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وامتد ذلك أثناء سيرهم على الطرقات، لكن الخطورة الكبيرة عند الانشغال بالهاتف أثناء عبور طريق أو تقاطع ضوئي، إذ قد يتسبب عدم الانتباه لحركة المركبات في وقوع حادث جسيم»، مؤكداً أهمية زيادة حملات التوعية ووضع ضوابط للعبور الآمن من خطوط المشاة.

واتفق معه محمد عبدالحميد، بالقول إن «القانون أعطى أولوية العبور للمشاة، وألزم السائقين بالوقوف التام لهم، حفاظاً على سلامتهم، لكن بعضهم يعتقد أن من حقه أن يفعل ما يريد، مثل التباطؤ في السير، أو الانشغال بالهواتف، أو عبور تقاطع الإشارة الضوئية الحمراء، وغيرها من السلوكيات».

واقترح أحمد حسين دراسة وضع عقوبة لاستخدام الهاتف من المشاة أثناء عبور الطريق، أسوة بالعقوبة المطبقة على السائقين أثناء القيادة، معتبراً أن الخطورة واحدة، فالمشاة معرضون للحوادث والاصطدام بالمركبات والأجسام الصلبة القائمة على الطريق، بسبب انشغالهم بالهاتف أثناء عبور الطريق.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وشهد الأسبوع الماضي احتفالاً بأسبوع الأمم المتحدة العالمي الثامن للسلامة المرورية، تحت شعار «سلامة المشاة وسلامة الدراجين».

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تعزيز ثقافة العبور الآمن لدى السائقين والمشاة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التوعية بسلامة المشاة والدراجين ضمن أولويتها الاستراتيجية، وهي أمن الطرق.

ودعا البلوشي المشاة إلى الالتزام باستخدام المعابر المخصصة لهم، وهي الجسور والأنفاق وخطوط المشاة المحكمة بإشارات ضوئية، وتجنّب العبور العشوائي والانشغال بالهاتف أثناء السير، مؤكداً أن الالتزام بالقوانين مسؤولية مشتركة تحفظ الأرواح وتُعزز الأمن المجتمعي.

وحث السائقين على إعطاء الأولوية لعبور المشاة، والانتباه في المناطق القريبة من المدارس والمجمعات السكنية، مؤكداً أن احترام حقوق المشاة يعكس وعي السائق والتزامه الحضاري.

ولفت إلى الاهتمام المستمر بنشر التوعية عبر الحملات الميدانية والمنصات الرقمية، باستخدام التقنيات الحديثة، لتعزيز الوعي المروري لدى أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية التعاون بين الجميع في تبني السلوكيات المرورية الصحيحة لتحقيق نتائج تنعكس إيجابياً في تعزيز السلامة المرورية بالمجتمع.

ونفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أخيراً، بالتعاون مع «أبوظبي للتنقل» وبنك أبوظبي الأول مبادرة توعوية لطلبة المدارس ضمن فعاليات أسبوع الأمم المتحدة العالمي الثامن للسلامة المرورية، في إطار جهودها في تعزيز مفهوم السلامة المرورية بالمجتمع وتوعية الطلاب بأهمية عبور الطريق في الأماكن المخصصة لعبور المشاة والحرص على الالتزام بتدابير السلامة الوقائية عند استخدام الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية.

وقدم مركز النقل المتكامل محاضرة ميدانية إلى جانب توزيع خوذ السلامة وكتيبات التوعية التي توضح السلوكيات الصحيحة أثناء عبور الطريق، مثل التأكد من خلو الطريق من المركبات، واستخدام المسارات المخصصة للمشاة.

حبس وغرامة

شدد قانون السير والمرور الجديد، عقوبة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لهم، إذ نصّ على أنه «يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري».

ضوابط استخدام الطريق

تضمن القانون الجديد أحكاماً على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، إذ حدد ضوابط استخدام الطريق، ومنها عدم جواز عبور المشاة للطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.