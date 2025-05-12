شرطة رأس الخيمة تضبط شخصاً تسبب بوفاة ثلاث نساء

ألقت شرطة رأس الخيمة القبض على شخص تورط في حادثة إطلاق نار أسفرت عن وفاة ثلاث نساء، إثر خلاف مروري وقع في أحد الممرات الضيقة في الإمارة.

وأوضحت الشرطة في بيان صادر عنها، أنها تلقت بلاغاً حول وقوع إطلاق نار في إحدى مناطق رأس الخيمة، وعلى الفور تم توجيه الفرق المختصة، التي وصلت إلى الموقع خلال خمس دقائق من تلقي البلاغ، حيث تبين وجود ثلاث نساء تعرضن لإطلاق نار، وتم نقلهن إلى المستشفى، حيث فارقن الحياة لاحقاً.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادثة وقعت نتيجة خلاف على أولوية المرور في ممر ضيق، تطور إلى مشادة كلامية، أقدم خلالها الجاني على استخدام سلاح ناري وإطلاق النار باتجاه النساء.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أنها تعاملت مع البلاغ بجدية تامة، وتمت السيطرة على الموقف، وضبط الجاني وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، فيما باشرت الجهات المعنية استكمال الإجراءات القانونية، وأُحيل الملف إلى النيابة العامة.

ودعت الشرطة أفراد المجتمع إلى التحلي بضبط النفس وتجنب الانجراف وراء الخلافات اليومية، مشددة على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع.