حمدان بن محمد: بناء المستقبل يبدأ من مجتمع متماسك وسعيد

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن بناء المستقبل يبدأ من مجتمع متماسك وسعيد، يؤمن بقيمه، ويحتفي بالمتميزين، ويتكاتف في مواجهة التحديات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "على خطى محمد بن راشد، تعلمنا أن المجتمع المتماسك والسعيد هو من يبني الأمل، وينشر الإيجابية، ويصنع التغيير… مجتمع يعتز بقيمه، ويحتفي بالمتميزين، ويتكاتف في مواجهة التحديات، ويلتف حول قيادة رشيدة تبادله الحب، وتشاركه أفراحه وأحزانه… هكذا نصنع المستقبل، ويداً بيد نعزز ريادة الإمارات، ونكون مصدر إلهام للعالم."