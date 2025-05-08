رئيس الدولة يهنئ البابا ليو الرابع عشر بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، قداسة البابا ليو الرابع عشر بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": " أهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية وأتمنى لقداسته التوفيق في مهامه ومسؤولياته المقبلة من أجل تعزيز قيم التعايش والحوار بين أصحاب مختلف الأديان والمعتقدات لما فيه الخير والسلام والازدهار للبشرية جمعاء."