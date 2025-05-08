"طرق دبي" تبدأ تجديد الخطوط والعلامات الأرضية في 89 موقعاً من الطرق الرئيسة والداخلية

بدأت هيئة الطرق والمواصلات أعمال تجديد العلامات الأرضية في 89 موقعاً، وتشمل العلامات الأرضية للطرق السريعة والرئيسة، والمناطق السكنية، وعدداً من التقاطعات الرئيسية على مستوى إمارة دبي، وذلك ضمن خطط الصيانة الوقائية للخطوط والعلامات الأرضية لعام 2025، واستكمالاً لخطط الصيانة الوقائية السنوية التي وضعتها الهيئة، وحرصاً منها في المحافظة على تحقيق أعلى معايير السلامة، لتوجيه وإرشاد أصحاب المركبات نحو المسارات الصحيحة خلال القيادة على شبكة الطرق بإمارة دبي.

وتتضمن الأعمال تجديد تخطيط 50 طريقاً رئيساً على مستوى الإمارة، ومن ضمنها: شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الخيل الأول، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع الخوانيج، وشارع عمان، وشارع زعبيل، وشارع المنامة، بالإضافة إلى تجديد تخطيط الطرق الداخلية لـــ 39 منطقة، منها على سبيل المثال لا الحصر: العوير، وأم هرير، وعود المطينة، والطوار، والبرشاء، والصفوح، والقصيص الصناعية، كما تشمل الخطة إعادة تجديد الصبغ الأحمر لمناطق تخفيض السرعة على الطرق الرئيسة، بالإضافة إلى إعادة تخطيط عدد من التقاطعات الرئيسة (الصندوق الأصفر) والمواقف المدفوعة الأجر، ووسائل تهدئة السرعة (المطبات).

وفي السياق ذاته، قال عبدالله علي لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "وضعت الهيئة أعمال تجديد العلامات الأرضية ضمن أولويات خططها وبرامجها السنوية لأعمال الصيانة الوقائية لعام 2025، حيث يتم تخطيط أكثر من 30 ألف متر طولي للخطوط والعلامات الأرضية بهدف المحافظة على أعلى مستويات السلامة على شبكة الطرق في إمارة دبي، وتحقيقاً لمستهدفات استراتيجية السلامة المرورية وغايات الهيئة، لتكون دبي الأفضل عالمياً في السلامة المرورية وجودة الطرق".

وأضاف لوتاه: " تتبنى الهيئة أحدث التقنيات المتوفرة في تنظيف، وإزالة، وتجديد الخطوط والعلامات الأرضية المتقادمة، كما يجري استخدام أفضل المواد المتوفرة التي تساهم في إطالة العمر التشغيلي للخطوط والعلامات الأرضية، إلى جانب ذلك تحرص الهيئة على توفير جميع متطلبات السلامة أثناء تنفيذ الأعمال للمحافظة على الحركة المرورية في المواقع التي تشملها الأعمال".