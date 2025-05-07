شرطة أبوظبي: تحريك المركبة عقب الحوادث البسيطة لا يؤثر في تحديد المتسبب

حذرت شرطة أبوظبي من خطأ شائع يرتكبه بعض السائقين عقب تعرضهم لحوادث مرورية بسيطة، إذ لا يحركون مركباتهم خارج الطريق، ويعرقلون حركة السير والمرور، ما يوقعهم في مخالفة بقيمة 1000 درهم وست نقاط مرورية، وأكدت أن تحريك المركبات من الطريق في حالات الحوادث المرورية البسيطة لا يؤثر في تحديد المتسبب في الحادث، وأن عملية التخطيط تتم من خلال أنظمة دقيقة تحدد المتسبب في الحادث.

وبثت شرطة أبوظبي، أخيراً، عبر منصاتها الرقمية مقاطع فيديو، لحوادث مرورية بسيطة بين مركبات، لم يقم أصحابها بتحريكها من الطريق. ودعت السائقين الذين يتعرضون إلى حوادث مرورية بسيطة إلى تحريك مركباتهم، سواء المتسببة أو المتضررة إلى خارج الطريق، وأقرب موقف آمن، تجنباً للمخالفة المرورية، ولإفساح المجال للمركبات الأخرى، واستخدام تطبيق ساعد لتخطيط الحادث.

وأكدت إلزامية تحريك المركبات عند وقوع حوادث مرورية بسيطة أو أعطال أو انفجار الإطار، خارج الطريق إلى أقرب مكان آمن، وطلب المساعدة من مركز القيادة والتحكم بشرطة أبوظبي، لعدم عرقلة حركة السير.

وشددت على تطبيق المادة (56) من قانون السير والمرور على السائقين المخالفين، وهي مخالفة «الوقوف وسط الطريق دون مبرر»، وغرامتها 1000 درهم وست نقاط مرورية، حال عدم تحريك المركبات إلى خارج الطريق.

ونبهت إلى أن ترك المركبات المتسببة في الحوادث المرورية البسيطة والمركبات المعطلة أو تبديل الإطارات على مسارات الطرق يعرض قائديها لحوادث الدهس، ومخاطر وقوع الحوادث المرورية.

وبدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة ساعد للأنظمة المرورية آلية عمل مشتركة للتعامل مع الحوادث المرورية البسيطة في إمارة أبوظبي، عن طريق استخدام السائقين تطبيق «ساعد الذكي» اعتباراً من تاريخ الأول من شهر أغسطس الماضي.

ويتيح تطبيق ساعد للمُبلغ، أولاً أن يجري طلب تقرير حادث، حال تعرضه لحادث بسيط بشكل مباشر من موقع الحادث عبر التطبيق، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات البسيطة لاستكمال بياناته، وثانياً تحديد موقعه عبر خريطة تفاعلية، وثالثاً رفع تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه خلال دقائق، لينتهي الإجراء بتأكيد استلام الطلب، وإصدار تقرير الحادث عبر الإشعارات الذكية.

وأوضحت أن بإمكان المتعاملين الحصول على تقرير الحادث من خلال «تطبيق ساعد»، وإجراء خدمة تخطيط الحوادث البسيطة بسهولة وسرعة خلال ثلاث دقائق، في حال كانت جميع مستندات العميل جاهزة وقت وقوع الحادث.

وذكرت أنه حال الإبلاغ عن الحادث البسيط من خلال تطبيق «ساعد الذكي»، يجب على السائق اختيار خدمة الإبلاغ عن حادث، ومن ثم إدخال رقم هاتفه، ليحدد النظام موقع الحادث تلقائياً، ومن ثم يطلب التطبيق من المتعامل تحديد الخيارات، التي تتضمن اختيار نوع الحادث، وإدخال صورة ملكية السيارة وصورة رخصة القيادة من خلال التقاط صورة لهما، وإدخال صورة المركبة والأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، مع إدخال صورة المركبة الأخرى والأضرار.

وحثت المتعاملين على ضرورة التأكد من المعلومات المدخلة للمتسبب والمتضرر من الحادث، وإضافة كل المركبات المتعلقة بالحادث، واختيار «موافق» لإتمام عملية الطلب بنجاح، ولفتت إلى أنه يتم منح المتعامل رقم الطلب.