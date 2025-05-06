محمد بن زايد يهنئ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية وتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس" :" أهنئ معالي فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار، متطلعاً إلى العمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا."